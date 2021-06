Giorni caldi alla Juventus. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto di Federico Cherubini, che sarà il nuovo - e a tutti gli effetti - direttore sportivo dei bianconeri. Alla Continassa dal 2012, per Cherubini arriverà il prolungamento dell'accordo con la Juventus con conseguente adeguamento, dovuto al nuovo ruolo.



PRONTO ARRIVABENE - Non solo: nei prossimi giorni sarà formalizzata la nomina anche di Maurizio Arrivabene, pronto a diventare amministratore delegato dei bianconeri dopo aver rivestito un ruolo importante nel CdA già negli anni scorsi. Si attende l'ufficializzazione in queste ore decisamente frenetiche, che arrivano subito dopo la settimana targata Massimiliano Allegri. La Juve riparte e lo fa da tre figure di indiscutibile fascino e importanza.