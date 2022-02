Sky fa il punto in merito alla situazione contrattuale di Paulo Dybala. La prossima settimana arriverà in Italia l'agente Jorge Antun per trattare il rinnovo che la Juventus intende fare al ribasso rispetto alle cifre attuali: parte fissa più bassa e maggiori bonus legati a gol e presenze. Questo perché sono cambiate sia la programmazione della società che la percezione dei tanti infortuni dell'attaccante argentino.