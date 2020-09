1









Ancora qualche giorno e Tommaso Barbieri diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Stando a quanto raccolto da Ilbianconero.com, il quasi ex terzino del Novara svolgerà le visite mediche lunedì al J|Medical. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per 1,4 milioni di euro compresi bonus, strappando il classe 2000 ad una folta schiera di concorrenti, anche di grande calibro come Atalanta, Sassuolo e Chelsea, che erano venute a visionarlo da vicino. Colpo in prospettiva per la Juve dunque, sempre attenta a mettere le mani sugli astri nascenti del calcio italiano.