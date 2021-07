​Nella prossima settimana, probabilmente lunedì o martedì, come riportato Tuttosport, arriverà a Torino l’agente di Paulo Dybala,. L'obiettivo è far ripartire le trattative per il rinnovo del contratto arenatesi più o meno un anno fa, con un’offerta da quasi 10 milioni messa sul tavolo dalla Juventus e non accettata dalla Joya.