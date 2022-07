Come racconta Tuttosport, dopo, passato per un milione di euro all’Amiens, ecco che a breve ne arriveranno circa altri quattro (di milioni) per la cessione a titolo definitivo di un altro giovane bomber albanese. L’attaccante è in procinto di sbarcare oltreoceano per sposare l’avventura a stelle e strisce della Mls. Per lui, infatti, è pronto un contratto da parte del New England Revolution e l’interessamento si è concretizzato dopo la buona stagione appena conclusa e vissuta in Austria con la maglia del Tirol Swarovski in cui ha segnato la bellezza di 21 reti in 30 presenze. Si stanno limando gli ultimi dettagli dopo di che il trasferimento dell’albanese con cittadinanza italiana si potrà considerare definito.