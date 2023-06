Tra i giocatori in prestito ci sono Nicolussi Caviglia e Ranocchia, che hanno un prezzo di riscatto rispettivamente di 7 e 8 milioni di euro. Come riferisce calciomercato.com, Salernitana e Monza stanno riflettendo se pagare questa cifra per acquistarli definitivamente dalla Juve. Con entrambi i club c'è la possibilità di avviare una trattativa inserendo nell'affare Mazzocchi e Carlos Augusto, esterni seguiti dal club bianconero.