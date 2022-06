Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei partenti c’è anche Luca Pellegrini, che ha mercato in Premier (West Ham e Fulham). Sull’esterno sinistro della scuderia Raiola ha messo gli occhi anche il Monza (che ha chiesto pure Miretti in prestito, ma per il momento non si muove: Allegri vuole portarlo in ritiro), però la Juventus lo valuta 12 milioni e punta a una soluzione a titolo definitivo.