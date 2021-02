1









Un tour de force da 7 partite in 23 giorni: 6 di campionato, tra cui il recupero del famigerato match col Napoli ancora non ufficializzato ma "ufficioso", e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questo si prospetta dinanzi alla Juventus da qui a tutto il mese di marzo. Uno sprint da affrontare in apnea, partendo con una condizione fisica generale della squadra difficilissima. Cuadrado, Chiellini e Bonucci dovrebbero tornare per il 6 marzo, mentre Arthur, Dybala e Morata navigano nell'incertezza. E si spera che non si aggiungano altri giocatori all'infermeria.



Dopodiché, pausa nazionali e ci si rivede ad aprile. Tenendo bene tutti i convocati sotto stretta osservazione... Ecco di seguito il calendario bianconero (curiosamente, ben 5 sfide casalinghe a fronte di 2 trasferte)



Verona-Juve domani 27 febbraio ore 20.45

Juve-Spezia martedì 2 marzo 20.45

Juve-Lazio sabato 6 ore 20.45

Juve-Porto martedì 9 ore 21

Cagliari-Juve domenica 14 ore 18

(da confermare) Juve-Napoli mercoledì 17 ore 18.45

Juve-Benevento domenica 21 ore 15