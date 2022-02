Archiviato il Derby della Mole, la Juventus pensa già al prossimo impegno, la partita di Champions League di martedì sera contro il Villarreal. I bianconeri ci arrivano come peggio non potrebbero, a livello di indisponibilità e infortuni. C'è attesa, in particolare, per la giornata di domani, quando Rugani e Dybala si presenteranno al JMedical per svolgere gli approfondimenti medici necessari a stabile l'entità dei problemi muscolari e capire se saranno convocabili per la partita contro il Villarreal.