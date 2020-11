Merih Demiral tiene in ansia la Juventus. Il difensore turco era risultato negativo al primo tampone al quale si è sottoposto dopo aver incrociato il croato Vida - positivo e rimasto in panchina all'intervallo - ma secondo La Gazzetta dello Sport rimarrà comunque sotto controllo per tutto il tempo dell'incubazione. Non è escluso infatti che Demiral possa risultare positivo nei prossimi giorni, ci sarà quindi bisogno di ancora qualche giorno prima di avere la certezza della sua negatività.