C'erano anche sette giovani dellaquesta mattina alla Continassa, dove lasi è messa al lavoro davanti ai propri tifosi in vista del match di venerdì contro il Napoli. I ragazzi solitamente a disposizione di mister Massimo Brambilla sono scesi in campo con i "grandi" di Massimiliano Allegri in occasione della partitella: si tratta di Gabriele, Tommaso, Alessandro, Andrea, Giulio, Clementee Leonardo