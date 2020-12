Juve sesta per gol realizzati in Serie A, Juve penultima per giocatori mandati in gol in stagione. Juve in allarme. Solo il Crotone ha fatto peggio, con 4 marcatori in Serie A e 5 in tutte le competizioni. Chi ha segnato nella Juve? Ronaldo e Morata, poi Kulusevski, Dybala, Rabiot e Bonucci. Quattro attaccanti, due centrocampisti e un difensore, poi più nessun altro e in campionato poi sono ancora meno. Nonostante il gioco offensivo di Pirlo. Come scrive la Gazzetta: "La Juventus ha bisogno anche del contributo altrui, anche perché ha in rosa diversi giocatori che sono abituati ad altre cifre. Chiesa per esempio non si è ancora sbloccato in bianconero (l’unico gol stagionale l’ha fatto con la Fiorentina prima del trasferimento a Torino) eppure l’anno scorso ha chiuso in doppia cifra. Idem Kulusevski, che con il Parma è arrivato a quota 10. Dybala ha avuto problemi fisici e sta attraversando un momento no, però è un giocatore da centri importanti, come dimostrano i numeri delle cinque annate in bianconero in alcune occasioni è andato anche oltre i 20".