Dopo aver ufficializzato il nome del nuovo allenatore la Juventus inizierà a programmare acquisti e cessioni estive. Uno dei primi incontri di Fabio Paratici sarà con Mino Raiola, agente di Blaise Matuidi e Moise Kean. Entrambi vanno in scadenza nel 2020 e i bianconeri devono discutere il loro rinovvo. Quello dell'attaccante è praticamente chiuso e necessita solo delle garanzie tecniche del nuovo allenatore. Anche Matuidi dovrebbe restare a Torino mentre la Juve chiederà a Raiola di fare pressing sullo United per abbassare le pretese economiche per il cartellino di Paul Pogba. Difficile arrivare a De Ligt (altro cliente di Raiola) ma la Juve ci proverà fino all'ultimo.