In cinque anni, in sole cinque stagioni, laha cambiato forme, dimensioni, disponibilità. E quindi anche ambizioni. Se nel 2019, per tanti, è stato uno scudetto al limite della passeggiata eppure non così entusiasmante, il tifo bianconero pagherebbe oggi oro per riavere quella squadra, quell'allenatore (sempre Allegri),. Con una scelta forte, la società salutava l'allenatore di cinque titoli, consapevole di dover anticipare un'inevitabile crisi di risultati e identità. E' stato l'inizio della fine, e per tre fattori su tutti.