4









Una squadra intera sul mercato. Come riferisce Tuttosport sono ben 11 i calciatori della Juventus che Fabio Paratici tenterà di cedere in questa sessione estiva di calciomercato. ​In tempo di pandemia, con la limitata possibilità di investimento, è necessario saper vendere, d​al portiere agli attaccanti, una squadra intera schierata con il 4-3-3, dal cui addio possono arrivare milioni o altri profili più funzionali per il progetto tecnico di Maurizio Sarri.



Scorri o clicca sulla gallery per conoscere tutti i calciatori messi sul mercato dalla Juventus