Sul fronte Mattia, si registrano sviluppi significativi in casa Juventus. Il suo recupero dopo l'infortunio al crociato procede in modo positivo, e durante l'odierna sessione d'allenamento, De Sciglio ha preso parte parzialmente agli esercizi di squadra. Questo rappresenta un passo importante verso il suo completo ritorno in forma. Il giocatore dovrebbe essere nuovamente a disposizione di Massimilianonel 2024, segnando così il ritorno alle attività agonistiche a pieni ranghi. La sua reintegrazione potrebbe costituire un rinforzo prezioso per la squadra, offrendo opzioni aggiuntive al mister in campo.