Importante traguardo per Leo Bonucci che oggi sarà regolarmente al centro della difesa della Juventus a fianco di Matthijs de Ligt. Per Leo sarà una partita doppiamente importante perché taglierà il traguardo delle 400 presenze con la maglia bianconera. Non sarà solo Gigi Buffon a festeggiare. Il portiere della Juve, infatti, raggiungerà quota 648 presenze totali in Serie A diventando il calciatore con più presenze in assoluto nel campionato italiano.