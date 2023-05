"Le Juventus Academy Dubai e la Juventus Academy a Sharjah hanno ricevuto un bel riconoscimento, proprio a Dubai. Ieri sono state premiate come prime academy calcistiche, seconde fra le migliori organizzazioni sportive in generale, agli SPIA, Sports Industry Awards", questo quanto comunicato dal club sul sito ufficiale. Ecco di cosa si tratta."SPIA è un premio dedicato alle organizzazioni, ai progetti e alle idee che contribuiscono a sviluppare lo sport in Medio Oriente.A ritirare il premio per la Juventus un testimonial d'eccezione, Andrea Barzagli, sul palco insieme al Presidente di FFS Sports Management Mohammed Lajam, a Fabrizio Puglisi, CEO di FFG Sports Management e a tutti gli allenatori della Juventus Academy in Dubai e Sharjah.Un altro bel successo per il progetto Juventus Academy!"