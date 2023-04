I fatti di ieri sera all'Allianz Stadium, durante la semifinale di andata tra Juventus e Inter, fanno ancora discutere. E dopo le varie prese di posizione, ecco quella della Juventus.Ma non solo. Il club bianconero, infatti, ha colto l'occasione perEcco come: "E’ distribuita su Youtube una puntata speciale del nostro Podcast “Sulla Razza”: una puntata in cui uno dei campioni bianconeri, Danilo, dialoga con Nadeesha Uyangoda e Nathasha Fernando, due delle tre autrici del podcast, dando vita a un contenuto pensato per creare consapevolezza, fare imparare, dare voce e soprattutto ascoltare chi vive quotidianamente episodi discriminatori.Ma “Sulla Razza”, giunto alla sua seconda stagione, è solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, dell’impegno della Juve contro una piaga sociale quale è la discriminazione, razziale e non solo.Un impegno, dunque, che parte da lontano: in un decennio Juventus ha attuato programmi strutturati con l’obiettivo ben preciso di creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l’argomento in modo corretto.[...]Proprio in occasione di questa seconda stagione, come si diceva, viene realizzata anche una puntata speciale, con ospite Danilo.Una chiacchierata particolare, in un luogo davvero speciale, il Tempo dei Trofei dello Juventus Museum: il campione bianconero si mette in gioco e scende in campo per sostenere l’impegno del Club contro il razzismo.Porta la sua esperienza e il suo punto di vista e, al contempo, approfondisce concetti come razzismo sistemico, appropriazione culturale e essere sportivi razzializzati.L'ultimo step di un cammino che ha radici lontane, e che di certo non si ferma qui".