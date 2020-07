Ammettiamolo, molti di noi si erano ormai arresi all’idea che Cristiano Ronaldo non avrebbe mai segnato su punizione con la maglia della Juve, come se aleggiasse una sorta di maledizione sul portoghese: tanti, troppi gli errori in questi quasi due anni per uno come lui, abituato a ben altre prodezze. Inattesa, in una partita importante come il derby, è arrivata invece la perla di CR7 per il provvisorio 3-1: un vero e proprio "evento" che ha scatenato la fantasia degli appassionati di calcio su Instagram. "Perché proprio contro di noi?" avrà pensato qualche tifoso del Toro. Ma da qualche gara bisognava pur cominciare…