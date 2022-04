1









Il pareggio contro il Bologna, arrivato in extremis e dopo una brutta prestazione, ha stappato il malcontento dei tifosi. Una rabbia incontenibile, riversata sui social a suon di #AllegriOut. I tifosi chiedono una testa prima di tutte, quella di Max Allegri, per cui a detta loro esistono solo due strade: dimissioni o esonero. Rabbia e vergogna, perché i commenti tra gioco mancante e un Vlahovic normalizzato, sono spietati e riportano anche ai tempi della Serie B o di Delneri. Per non parlare di quelli su Sarri e Pirlo, ultimi allenatori della Juventus prima del ritorno di Allegri. Implacabile l'#AllegriOut andrà avanti per tutto il giorno, non proprio come augurio di Buona Pasqua.



Nella nostra gallery alcuni messaggi dei tifosi.