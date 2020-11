Non è certo una notizia che Cristiano Ronaldi impatti notevolmente sulle squadre in cui gioca. Anzi, dire così è un eufemismo. Volendo però applicare questa ovvietà in termini statistici sul momento attuale della Juventus, ci sono i seguenti dati appena riportati da Sky Sport relativi a questo inizio di campionato: 73 tiri totali della Juve in 6 partite, 46% in porta. Una media di 12 tiri a partita. La Juve arriva spesso alla conclusione. Andando a vedere l'incidenza di Ronaldo, pesa quasi per il 30% dei tiri della Juve. E in porta ne ha fatti 11, con 6 gol. Ogni due conclusioni nello specchio di CR7, è gol.