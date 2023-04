Lanon sembra portare particolarmente bene a Ciro, "pilastro" dellache questa sera affronterà i bianconeri allo Stadio Olimpico. Tra le 21 squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, la Vecchia Signora è infatti quella contro cui l'attaccante azzurro vanta la peggior media gol interna: appena una rete ogni 561 minuti giocati (una sola in sette sfide casalinghe di campionato ai bianconeri, nel settembre 2012 con la maglia del Genoa).