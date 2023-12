Altro scontro diretto giocato e superato dalla Juve, che vincendo contro il Napoli si porta a più 12 dalla squadra Campione d'Italia. Per vincere i campionati serve continuità e non fare passi falsi con le "piccole", certo, maUna sola sconfitta stagionale contro il Sassuolo e altre tre gare non vinte, tra cui quella casalinga con il Bologna. Gli altri due pareggi sono arrivati nelle grandi sfide, a Bergamo con l'Atalanta e contro l'Inter. La Juve quindi, aspettando l'ultima grande sfida del girone di andata (con la Roma il 30 dicembre). Un dato in netta controtendenza rispetto alle ultime due stagioni.Ed è da questo tipo di partite che si acquisisce fiducia e consapevolezza, soprattutto per una squadra che ha iniziato la stagione con tanti punti di domanda. I risultati sono arrivati, ma c'è di più adesso. Dal pareggio sofferto e fortunato con l'Atalanta a quello "voluto" e cercato con l'Inter c'è un abisso in termini di efficacia e solidità. Così comeInsomma, ci sono i risultati nelle grandi sfide che permettono alla Juve di mantenere il passo dell'Inter, ma cL'ennesima conferma potrebbe arrivare a fine dicembre con la Roma; prima però, le trasferte di Genoa e Frosinone, tutt'altro che comode, come dimostra Monza.