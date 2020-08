Sul sito ufficiale della Juventus si possono leggere oggi alcuni dati statistici relativi alla sfida di Champions League contro il Lione:

I PRECEDENTI La Juventus è imbattuta nelle due partite casalinghe disputate contro il Lione in ambito europeo (1V, 1N), vincendo 2-1 in Europa League nell’aprile 2014 e pareggiando 1-1 in Champions League nel novembre 2016.



OL, QUATTRO SU CINQUE Il Lione ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Italia in competizioni europee (1N, 4P) dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina in Champions League nel novembre 2008.



LE TRASFERTE DEI FRANCESI Nella fase a eliminazione diretta, il Lione non ha trovato il successo in alcuna delle ultime 10 trasferte (2N, 8P), non riuscendo a segnare in sei di queste partite. L’ultima vittoria esterna nella fase a eliminazione diretta risale al febbraio 2006 contro il PSV. CINQUE RIMONTE La Juventus ha superato il turno in cinque delle 11 precedenti occasioni in cui ha perso la gara di andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League, compresa la più recente, contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale della scorsa stagione (0-2 all’andata, 3-0 al ritorno).



IL LIONE DI RITORNO... Il Lione ha perso la gara di ritorno di nove degli ultimi 10 incontri nella fase a eliminazione diretta in Champions League (1N, 9P), segnando solo cinque gol e subendone 25 in queste 10 partite.