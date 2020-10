1









La Juventus è imbattuta da quattro partite di Champions League contro la Dinamo Kiev (3V, 1N): questo sarà il primo incontro dalla fase a gironi 2002/03, con la Juventus che vinse entrambe le sfide; i bianconeri hanno sfidato più volte senza sconfitte (4) in Champions League solamente il Rosenborg (3V, 3N). Contro nessuna squadra la Dinamo Kiev ha giocato più spesso senza vincere che contro la Juventus (zero vittorie in quattro partite anche contro Paris SG, Man Utd e Inter).



Così la Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha presentato il debutto in Champions League di questa sera. Proseguendo: "La Dinamo Kiev gioca in Champions League per la prima volta dalla stagione 2016/17, quando venne eliminata nella fase a gironi, pur vincendo l'ultima partita di quella stagione 6-0 contro il Besiktas: la propria più larga vittoria nella competizione. Solo quattro su 33 le sconfitte bianconere nella fase a gironi di Champions League (21V, 8N)".