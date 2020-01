La Juve è tornata invulnerabile tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La formazione guidata da Maurizio Sarri oggi, e prima da Massimiliano Allegri, vanta infatti una striscia record di risultati utili consecutivi. Come ricordato da Opta, la Juventus, impegnata oggi con il Cagliari, è una delle tre squadre, insieme a Liverpool e Barcellona, a non aver perso alcuna partita casalinga nel 2019 nei top-5 campionati europei: 13 successi e quattro pareggi per i bianconeri.