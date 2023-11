Una manciata di minuti qua e là, un assist alla seconda giornata col Bologna e tanta panchina per Samuel, ex gioiello della Next Gen che oggi sta trovando poco spazio nella Juve di Allegri. Vorrebbe giocare di più, a Torino o da un'altra parte. E' uno dei giocatori meno utilizzati da Max, la società apre a una cessione a gennaio se dovessero essere soddisfatte le richieste. Lo scrive Calciomercato.com.