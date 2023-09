. siamo solo a fine settembre, mancano tre mesi e qualche ora all'apertura del calciomercato invernale, eppure sono molte le situazioni da tenere d'occhio, che vanno evolvendosi un giorno dopo l'altro, pronte a trovare la via prima di quel momento. Questo vale per tutti e in casa Juve vale soprattutto peril classe 2003 non sta trovando tantissimo spazio e il suo nome piace a molti. Ecco perché, in caso di offerte importanti dalla Premier League, dove non hanno problemi a versare assegni sostanziosi, la Juve potrebbe cedere alla tentazione di salutarlo per poi reinvestire quei soldi sul mercato. Come? Puntando su Domenico, quel colpo estivo sfumato ma mai passato di moda.Questo è il nome che continua a ronzare negli ambienti bianconeri, dove però sanno che sarà necessario sacrificare qualcuno per riprovarci, questione di conti e linea societaria. Da capire come finirà il “caso Pogba”, la Juve dovrà fare cassa con una cessione e il maggiore indiziato - scrive la Gazzetta - è proprio Samuel Iling Jr. Contratto fino al 2025, diversi estimatori in Premier e chiuso dal duo Cambiaso-Kostic, tanto che sta studiando da mezz'ala. "Gli emiliani difficilmente cambieranno idea. A maggior ragione a gennaio, una finestra che storicamente vede poco attiva la società dell’a.d. Giovanni Carnevali: la cessione di Boga all’Atalanta (inverno 2022) è stata una delle poche eccezioni. L’impressione è che la Signora, per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dal Sassuolo, dovrà prima fare bancomat nella ricca Inghilterra".