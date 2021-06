Esterno sinistro offensivo inglese, classe 2003, uno dei tanti prodotti eccellenti dell'Academy del Chelsea. La stessa da cui sono usciti i vari Mount, Abraham e Musiala. E la stessa da cui è uscito lui, Samuel Iling Junior. Consacratosi in questo splendido finale di stagione della Juventus Primavera, Iling l'anno scorso fu inserito dal Guardian nella Top 60 dei talenti mondiali della sua generazione.



COLPO DI F...ABIO - Come spiega bene Calciomercato.com, Iling è stato un'intuizione a parametro zero dell'ormai ex direttore sportivo bianconero Paratici, che nell'estate 2020 convinse il ragazzo a sposare il progetto Juve, pagando solo il bonus formazione e battendo la concorrenza di Ajax, Bayern Monaco, Schalke 04 e Atletico Madrid.



FUTURO - Nella prossima stagione Iling diventerà maggiorenne e si potrà giocare le sue chance nella Juve Under 23. E chissà che non possa sognare l'esordio in prima squadra...