Possibile nuova destinazione per Samuel, per cui in questi ultimi giorni di mercato sembra essersi scatenata una vera e propria asta. Stando a Sky Sport, l'esterno inglese classe 2003 dellapotrebbe essere inserito nella trattativa che porterebbe Leonardoall', di fatto l'unico club insieme alla Lazio sulle tracce dell'ex capitano bianconero. Se ne saprà sicuramente di più a breve.