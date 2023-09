I tifosi dellasi stanno chiedendo che fine abbia fatto Samuel. In questo momento il giocatore inglese non sta trovando grande continuità: al momento ha totalizzato meno di 90 minuti in campo, in tre presenze su sei partite di campionato. Mai titolare, se non con la Nazionale Under 21 britannica, contro il Lussemburgo. Un assist al momento. Con Cambiaso e Kostic c'è sovraffollamento sull'out mancino, e Allegri l'ha provato anche come mezzala sinistra. Senza Pogba, in qualche modo potrebbe aprirsi più spazio. Ma Samuel ha fretta e voglia di giocare. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com.