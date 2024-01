Una delle poche note negative diè Samuel, che non ha saputo sfruttare al meglio la grande chance di una maglia da titolare. Qui sotto i voti dei giornali in edicola oggi.- "Non sfrutta la sua chance dal primo minuto (la prima che Allegri gli concede). Vivacità e corsa non gli mancano, però il ragazzo inglese alterna giocate intelligenti a errori a volte grossolani. Impreciso".- "Il ragazzo ci mette gamba e freschezza, sia sulla fascia sia da interno quando si allarga Chiesa. Deve però ancora migliorare le molte imprecisioni nei tocchi finali".- "Prima da titolare per l’inglesino. Sprinta sulla fascia ma si limita al compitino: rimandato".