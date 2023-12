SamuelJr., classe 2003, ha avuto limitato spazio in maglia bianconera, accumulando solamente 113 minuti di gioco. Il suo contratto con la Juventus è relativamente breve, scadendo nel 2025. Nel Regno Unito, c'è interesse per farlo esordire in Premier League oltre che nella selezione Under 21 inglese. La Juventus potrebbe essere disposta a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più eventuali bonus. Questa somma potrebbe essere alla portata di molte società nel campionato inglese, uno dei più ricchi d'Europa. Iling Jr., già autore di 22 presenze con la Juventus, potrebbe rappresentare un'opzione interessante per i club interessati. Ne scrive Gazzetta.