con la. L'attaccante inglese, prodotto delle giovanili del Chelsea ed esploso a Torino - quest'anno già tre presenze tra Serie A e Champions, tutte praticamente decisive per i bianconeri -, proseguirà il rapporto con la Juve. Dopo le tante offerte piovute sul tavolo di Cherubini, alla fine, di comune accordo con giocatore ed entourage, Iling ha deciso di continuare a vestire la maglia bianconera, provando a sfuttare anche la fiducia dimostratagli da Massimiliano Allegri. Ebbene: una buona notizia soprattutto per il tecnico, che nel momento di maggiore necessità ha trovato un asset importantissimo per il proprio gruppo.