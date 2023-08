Tra le operazioni in uscita su cui sta lavorando la Juventus,valore aggiunto se dovesse rimanere ma possibile pepita d'oro in caso di cessione (il club chiede 20 milioni o poco meno). Gli interessamenti dall'Inghilterra negli ultimi mesi non si sono trasformati fino a qui in offerte concrete ma per l'esterno c'è anche la Serie A che bussa.prossima avversaria dei bianconeri, ci aveva già provato a fine giugno, riferisce Tuttosport, ma Allegri voleva averlo per la tournée americana e soprattutto la società doveva capire la decisione della Uefa sulla partecipazione in Conference League.Il Bologna, dopo la cessione di Arnautovic avrebbe anche le risorse per fare un investimento importante ma i rossoblù non sono l'unico club in Italia che segue Iling Junior. Gasperini è alla ricerca di un esterno e qui si forma un intreccio con la Juve sul mercate l'Atalanta proverà a contro sorpassare la Juve per il giocatore. Sempre che appunto il club lombardo non decida di affondare per Iling Junior; a quel punto alla Continassa avrebbero strada libera per Holm, che costa 10 milioni di euro.