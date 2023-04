Iling Junior, nel documentario "Quelli della Next Gen", prodotto da DAZN, ha rilasciato queste parole: "Vivevo a Londra vicino all’Highbury stadio dell’Arsenal. A 7 anni sono andato al Chelsea per entare nel settore giovanile, poi a 16 anni sono venuto qua. Ho visto tante gare dell’Arsenal, giocare lì con la Juve è stato speciale per me".L'IDOLO - "Thierry Henry perchè tifavo per l’Arsenal".