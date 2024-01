Juve, quante richieste per Iling

Sul campo la squadra segue Massimiliano Allegri e a lui si è compattata, mentre fuori la società lavora per costruire un futuro che sia all'altezza del glorioso passato, anche recente. Così, con l'unione di intenti, la Juve e Allegri hanno costruito un gruppo in cui tutti possono essere protagonisti e sentirsi speciali, anche chi, come Iling-Junior, sembrava ormai ai margini. E' arrivata, infatti, anche la sua occasione, dopo le difficoltà in questa stagione e le poche presenze. La dirigenza non ha mai avuto dubbi sul potenziale dell’esterno di centrocampo classe 2003, ma il suo impatto sul campo è stato minimo, ciò nonostante Giuntoli ha avviato i primi contatti con gli agenti per iniziare a ragionare su un possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025.Come riporta calciomercato.com,. Nonostante le tante richieste: in Italia hanno richiesto il prestito alla Juventus sia il Monza che il Sassuolo, in Inghilterra ci sino Tottenham, Brighton e Aston Villa interessate a discutere i termini di una cessione a titolo definitivo. Difficile, se non impossibile, che se ne possa parlare già a gennaio.