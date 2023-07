"Rafforzamento muscolare, esercizi con il pallone tra tiri in porta e tecnica oltre a esplosività e forza nelle gambe. Un allenamento a 360° per Iling che sta dimostrando tanta voglia di rimettersi in condizione quanto prima", questo quanto si legge su Tuttosport in riferimento ad Iling Junior, che si sta preparando con un preparatore in vista dell'inizio della stagione. Sarà un anno importante per l'inglese dopo l'esplosione nell'ultimo anno.