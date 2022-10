"C'è poco da salvare di una Juve colata a picco anche a Lisbona contro il Benfica. Ed è tutto nello spezzone di partita che ha visto i bianconeri reagire d'istinto, sfruttando la leggerezza della banda di nati nel 2003: Fabio Miretti, Matias Soulé, soprattutto Samuel. È proprio l'esterno inglese ad aver attirato su di sé la luce dei riflettori". Inizia così Tuttosport, che aggiunge: "alla Juve non resta altro da fare che blindarlo prima che sia troppo tardi: già, perché il contratto di Iling è in scadenza. Già da tempo è intanto iniziata la trattativa per il rinnovo di contratto, con ottimismo e reciproca soddisfazione, vicina la firma con scadenza posticipata al 2026 (o 2025 con opzione per una stagione in più). Ma ora bisogna stringere".