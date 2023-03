Samuelaveva già raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus prima che iniziasse a giocare in prima squadra agli ordini di Massimiliano. Poi l'exploit, con i suoi strappi in velocità ed i suoi dribbling ha convinto tutti, ma ha attirato su di sé anche gli occhi di molte estimatrici. Su di lui c'erano gli occhi di mezza Europa, ma alla fine il giovane ha scelto di rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora che lo ha fatto crescere.Nonostante il rinnovo però ci sarebbe un club che sta insistendo per il giocatore, si tratterebbe deldi Roberto De Zerbi, vecchia conoscenza del calcio italiano. Come riferisce Calciomercato.com infatti il club di Premier League nonostante il rinnovo sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta per l'inglese. Sul piatto circadi euro. Nel frattempo però Iling continua a ritagliarsi spazio in prima squadra e ad incantare tutti a suon di giocate.