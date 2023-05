Quella di ieri, 7 maggio 2023, è stata in un certo senso una data "storica" per la: era dal 6 giugno 1993 (Davidcontro la Lazio), infatti, che la squadra bianconera non schierava un giocatore inglese come titolare in un match di Serie A. Ieri contro l'è toccato al giovane Samuel, che poi si è tolto anche la soddisfazione del primo gol in campionato.