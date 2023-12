Subentrato ma senza convincere nel finale di Genoa-Juventus, il futuro di Iling Junior resta un tema centrale in casa bianconera, soprattutto in vista del mercato di gennaio, che inizierà tra circa due settimane. Come racconta Tuttosport, su di lui c’è da tempo il Tottenham, alle prese con un’incredibile catena di infortuni, ma ci sono anche Newcastle e - ultimo arrivato - il Brighton di una vecchia conoscenza italiana come De Zerbi. La Juve fa una valutazione del giocatore di circa 20 milioni di euro, che permetterebbe di realizzare una grande plusvalenza visto che è arrivato a Torino praticamente gratis.