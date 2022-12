Solo 5 giorni fa, il 13 dicembre,riprendeva ad allenarsi in campo dopo l’infortunio patito contro il Lecce. Riscaldamento con il resto del gruppo e poi lavoro personalizzato sul secondo campo del Training Center della Continassa: per lui menù fisso, corsa e allunghi, mentre i compagni erano impegnati in partitella.Si poteva prevedere, allora, un rientro cauto, con i giri del motore tenuti bassi e una condizione fisica non certo brillante.. Nemmeno il tempo di spostarsi da bordocampo al binario di sinistra che Iling ha avuto un impatto devastante sul match, grazie alle sue accelerate e ad una tecnica sopra la media. Prova ne è l’autogol causato per il 2 a 0 finale. Una prestazione, seppur breve, la sua, che ha colpito i tifosi della Juventus che a decine hanno commentato sui social.