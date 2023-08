Dopo una stagione estremamente gratificante, con l'ascensione alla prima squadra, il debutto in Serie A e in Champions League, e persino il primo gol contro l'Atalanta, Samuelsi ritrova ora con minori opportunità all'interno della rosa della Juventus. Il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna ha fornito ad Allegri un gradito elemento per il ruolo di centrocampista arretrato nel sistema di gioco 3-5-2, mentre l'esperienza di Kostic, nonostante la sua non totale incedibilità, risulta complessa da superare.- Come conseguenza diretta dell'arrivo di Cambiaso, è sorta un'opportunità nella sinistra della formazione bolognese, attualmente occupata da Lykogiannis. Il Bologna aveva cercato di acquisire Terzic dalla Fiorentina e Ballo-Touré dal Milan, ma al momento non è riuscito a concludere nessuno dei due affari. Si prospetta ora la possibilità di proporre un prestito per l'inglese. Tuttavia, quest'ultimo potrebbe essere sensibile a un richiamo dalla sua squadra d'origine.- Il Nottingham Forest ha acquisito Freuler nel 2022 e Ola Aina durante questa estate. L'obiettivo attuale è potenziare ulteriormente il reparto esterno. Nonostante non abbia ottenuto vittorie significative durante amichevoli e la prima giornata di campionato, fatta eccezione per un incontro iniziale a metà luglio contro il modesto Notts County, il Forest è spinto a ottenere un miglioramento fin dalla sfida contro lo Sheffield United nella seconda giornata di Premier League.Iling Junior ha un peso finanziario contenuto, e una sua cessione rappresenterebbe un'opportunità per la Juventus di realizzare un notevole guadagno. Saranno prese in considerazione tutte le alternative, ma è evidente che la soluzione preferenziale conduca verso il Sassuolo, nell'ambito di un accordo che coinvolge anche Berardi. Si tratterebbe di un trasferimento "alla Mulattieri", cioè un'affare che includerebbe un scambio tra Iling-Junior e Berardi, abbassando il costo di quest'ultimo di alcune milioni attraverso il coinvolgimento di un giovane giocatore. Nonostante l'interesse del Sassuolo per Iling Junior, resta ancora da dimostrare se sia appetibile come contropartita per Berardi.