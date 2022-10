Una freccia per due corsie. Che sia il tempo di Samuel? Ne è certamente convinto il tecnico della Next Gen, Brambilla, che ha scoperto le doti dell'esterno offensivo. Il suo punto di partenza è stato proprio sfruttare al massimo l'inglese, e non a caso Iling è stato il protagonista dell'avvio stagionale della Next Gen: quattro gol, un assist, sette partite. Tanta roba.Allegri non vorrebbe spegnere questa stella, appena accesasi. Ma con Kostic che sta bene e può determinare - tra i pochi a salvarsi a Lisbona, insieme proprio a Samuel -, Max potrebbe decidere di spostarlo anche sulla destra, dove c'è il vuoto firmato Di Maria e naturalmente un Cuadrado con rendimento ribassato. L'energia di Iling può essere determinante per questa Juve, alla ricerca di continuità in campionato.