La Juventus vince anche a Bergamo e dà un segnale fortissimo alle inseguitrici per la lotta Champions, scavalcando la Lazio e mantenendo invariato il distacco dalle milanesi. Segnali importanti che sono arrivati anche dall'esterno Iling-Junior, alla sua prima gara da titolare con la maglia della Vecchia Signora, dove è riuscito a trovare anche la rete che ha sbloccato il match in avvio di ripresa. Con quella realizzata oggi, Iling diventa il terzo giocatore inglese nella storia della Juventus a segnare almeno una rete in Serie A. Prima di lui ci riuscirono Platt nel 92/93 e William John Jordan nella stagione 47/48.