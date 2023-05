Il talento di SamuelJunior è stato evidente a tutti, in particolare in questa stagione agli ordini di Massimilianoche gli ha permesso di scendere in campo con la prima squadra. Sotto gli occhi di tutti ma quindi anche degli estimatori dalla Premier League in particolare che vorrebbero soffiare il giovane talento diciannovenne alla Vecchia Signora. La Juventus però ha una paura: quella di ripetere quanto fatto con. L'esterno è stato soffiato a zero al Paris Saint Germain e poi rivenduto un anno dopo a 28 milioni al Bayern Monaco. In seguito poi ha deciso una finale di Champions e giocato da protagonista una finale Mondiale, quindi insomma i 28 milioni di euro....Andare o restare? Questo è il vero dilemma di Samuel Iling Junior. Come riferisce Tuttosport oggi. La Vecchia Signora ha molti talenti in rampa di lancio in rosa, si pensi a Fabio, Enzo, Mathias Soulè, per citarne alcuni. Ecco perché deve affrettare le scelte sul futuro dei propri giovani. Iling è stato recentemente blindato fino al 2025 in modo da avere più tempo nelle valutazioni. L’, ha tentato la giocata d’anticipo e ha già raccolto informazioni approfondite sul ragazzo. Alla Continassa se dovesse arrivare nei prossimi mesi un'offerta a due cifre si dovrebbe fare una valutazione attenta: trattenerlo o incassare?