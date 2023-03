Un'altra ora (abbondante) in campo per Samuelcon l'. L'esterno della, grande protagonista della precedente sfida contro la Germania con una doppietta, è stato schierato da titolare anche nel match odierno contro i pari età degli, ultimo test prima del Mondiale di categoria che si disputerà a maggio. Per lui oggi niente gol, ma un'altra prestazione di alto livello che non può avergli fatto che bene in vista del ritorno in bianconero (con vista sempre di più sulla Prima Squadra).