Come racconta Gazzetta, il Lecce è davvero poca cosa e soltanto la Juve l’ha tenuto in piedi per 45’. Poi ecco Fagioli e: sarà un caso, ma appena l’inglese entra la Juve segna (e lui è sempre nell’azione del gol). Mercoledì, contro il Psg, qualsiasi discorso su Champions, esperienza e reducismi vari andrebbe cancellato dall’inizio, perché Messi e Mbappé non concederanno un secondo tempo di “riparazione”.